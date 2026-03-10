Не найдены, но мертвы: пропавших Усольцевых могут объявить умершими до окончания поисков

Почти полгода тайга хранит тайну исчезновения семьи Усольцевых. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь отправились в однодневный поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и словно растворились в воздухе. Тысячи добровольцев прочесывали лес, следователи отрабатывали версии, в соцсетях то и дело всплывали ложные сообщения об обнаружении тел. Но семью так и не нашли. Теперь в ситуацию вмешивается закон и всех троих могут признать погибшими, пишет aif.ru .

В конце марта истекает шестимесячный срок с момента исчезновения Усольцевых. По российскому законодательству, если человек пропал при обстоятельствах, угрожавших жизни, суд может признать его умершим, даже если тело не найдено. Для этого достаточно отсутствия информации о местонахождении пропавшего и наличия оснований полагать, что он мог погибнуть.

Юристы поясняют: если у следствия нет доказательств, что Усольцевы живы и скрываются намеренно, суд, изучив материалы дела и опросив свидетелей, вынесет решение об объявлении их погибшими. Днем смерти в этом случае станет дата вступления решения суда в законную силу.

После этого перед родственниками встанет вопрос о наследстве. Дети Ирины Усольцевой от первого брака смогут обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела. Но вступить в права наследования удастся только через полгода, то есть фактически спустя год после исчезновения семьи.

В СК тем временем опровергают слухи об обнаружении Усольцевых. Информация, появившаяся в волонтерских чатах, не подтвердилась. Поиски продолжаются, но с каждым днем надежда найти семью живой тает. Тайга умеет хранить секреты, и, возможно, судебное решение станет единственной точкой в этой трагической истории.

Ранее сообщалось, что волонтеры записали голосовое обращение к пропавшим Усольцевым.