«Не нарушители, а гости»: стало известно, как духовенство относится к людям, приходящим в церковь только на Пасху

Священнослужители с пониманием относятся к тем прихожанам, которые приходят в храм только на Пасху для освящения куличей. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, духовенство не осуждает таких посетителей за отступление от канонов. Он отметил, что визит в церковь для освящения пасхальных угощений может стать первым шагом к знакомству с православной верой.

Проявление интереса к празднику и духовной стороне жизни, даже через обряды, считается положительным моментом: священники видят в таких гостях не нарушителей устоев, а людей, которым только предстоит открыть для себя полноту православной жизни.

«Освящение куличей — это не привилегия «достойных», а возможность соприкоснуться с церковной традицией», — отметил Иванов.

Однако, добавил зампред ВРНС, важно избегать легкомыслия и формального подхода к таинству. В душе должно быть искреннее желание прикоснуться к радости праздника.

Он отметил, что церковь открыта для всех, независимо от частоты посещения храма. Никто не требует от случайного прихожанина мгновенного соблюдения всех правил и постов. Главное — чтобы человек шел с чистым сердцем и уважением к святыне.

