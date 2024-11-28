Все разговоры о возможном начале ядерной войны совершенно вредны с духовной точки зрения. Так считает глава русской православной церкви патриарх Кирилл. Его точку зрения привел РБК.

Те, кто говорит о возможности начала ядерной войны, льют воду на мельницу «врага рода человеческого», который хочет смутить людей и запугать их. Такие разговоры духовно не полезны.

«Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света», — указал он.

Ожидание суда Иисуса Христа вовсе не означает, что люди должны потакать злу. В то же время Запад не хочет признать за российской цивилизацией право на ее самобытность. Он считает ее костью в своем горле.

Кирилл также выразил надежду, что Украина когда-нибудь воссоединится с Россией, точно так же, как Донбасс вернулся в состав русских земель. Он особо подчеркнул, что благодарит ученых из РФ за создание «Орешника», который стал настоящей «стоп-машиной» для всех тех, кто питает агрессивные планы в отношении России.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский лишил патриарха Кирилла всех украинских государственных наград. Такие же меры были приняты в отношении политиков Азарова, Медведчука, Пшонки и Деркача. Их лишили орденов и медалей Украины.