«Не осознавал, что делал»: исполнители зверского теракта в «Крокусе» впервые пытались оправдаться в суде

В ходе закрытого судебного процесса по громкому делу о теракте в «Крокус Сити Холле», который начался в августе во Втором западном окружном военном суде, прозвучали первые показания одного из ключевых обвиняемых. Об этом проинформировало РИА Новости .

Как сообщают участники процесса, Шамсидин Фаридуни*, фигурирующий в числе предполагаемых непосредственных исполнителей нападения, давал показания на русском языке, не пользуясь записями. По информации источника, Фаридуни* заявил, что признает себя виновным. Однако, как отметил собеседник агентства, «из показаний усматривается, что он якобы не осознавал, что делал». Допрос подсудимого, как ожидается, будет продолжен на одном из следующих заседаний.

«Он сказал, что признает себя виновным, но также из показаний усматривается, что он якобы не осознавал, что делал», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Красногорска (Мособласть) произошел 22 марта 2024 года. В результате хаотичной стрельбы и поджога, по последним официальным данным, погибли 149 человек, один человек числится пропавшим без вести, а 609 человек получили ранения. Это одно из самых масштабных и резонансных уголовных дел в новейшей истории России.

На скамье подсудимых находятся 19 человек, из которых 13 обвиняются непосредственно в совершении теракта, а остальные — в содействии террористической деятельности. Процесс проходит в закрытом режиме, что является стандартной практикой для дел такой категории, связанной с национальной безопасностью и необходимостью защиты участников процесса.

Ранее сообщалось, что суд завершил изучение доказательств и переходит к допросам фигурантов по делу о теракте в Красногорске.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, как и все обвиняемые по делу