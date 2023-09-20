«Не открывают дверь газовщикам»: жители Балашихи пожаловались на безответственность соседей после взрыва в многоэтажке

Сегодня в Балашихе произошел взрыв бытового газа в доме. Два человека погибли, есть пострадавшие. Это уже не первое ЧП за последний месяц — 22 августа на улице Победы, 8 также обрушилась квартира в результате искры. Тогда никто не пострадал.

Жители Балашихи пожаловались на старость зданий и безответственность соседей при проверках газового оборудования.

«У нас, например, не все жильцы открывают двери, когда приходят газовщики. Все на работе, всем некогда. Наш 11-этажный дом поэтому проверяют уже полгода. В десятке квартир обнаружена небольшая утечка, у меня в том числе. Я и знать про нее не знала, если честно», — рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Екатерина С. из микрорайона 1-я Балашиха.

Фото: [ Наталья Николаева ]

По словам жительницы, газовщики, которые проводили у нее ремонт, сетовали на то, что многие используют газовые подводки и краны десятилетиями, фактически с момента заселения.

«Это же все относительно старые дома. Мой построен в начале 80-х. Газ так быстро не почувствуешь. Особенно, когда форточка открыта и вентиляция нормальная. Даже когда обнаруживается утечка, люди не видят в этом большой проблемы и жмутся платить. Дорого! Мне, например, заменили оборудование почти на шесть тысяч рублей, не всякая бабушка может так раскошелиться», — подчеркнула Екатерина.

Она добавила, что претензий к проверяющим у нее нет. Но есть претензии к соседям, особенно к арендаторам, которым, по ее словам, все равно.

«Сегодня после взрыва в нашем домовом чате опять написали, что все «должники» должны немедленно допустить к себе проверку и не подвергать опасности себя и свое окружение», — отметила женщина.

По ее словам, забывчивых граждан обещают штрафовать. А в случае обнаружения утечки и до ее устранения в квартире могут перекрыть газ.

Ранее очевидцы взрыва в Балашихе рассказали о произошедшем.