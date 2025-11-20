«Не парковка, а мина замедленного действия»: в Долгопрудном война за место превращается в преступление

В Долгопрудном развернулась настоящая парковочная война — неизвестные выбили стекла и порезали колеса автомобиля Skoda Yeti, припаркованного у дома № 16 на Молодежной улице. Об этом пишет REGIONS .

Владелец автомобиля уже обратился в полицию и совместно с волонтерами ищет записи с камер наблюдения. Этот инцидент стал не первым в районе: жители подтверждают, что за последние два месяца здесь произошло несколько случаев повреждения машин, а два года назад неизвестные уже резали шины другому транспортному средству.

Корень проблемы — острый дефицит парковочных пространств, усугубленный близостью детской школы бокса, чьи посетители занимают свободные места. Местный житель Илья предполагает, что атакованная машина могла принадлежать «чужаку» из нового жилого комплекса, чьи жители активно используют их двор для парковки. Тренер школы бокса, отрицая причастность своих подопечных к вандализму, признает: машин много, а за места идет настоящая гонка.

Юрист Янис Юкша поясняет, что виновника могут привлечь по административной статье за хулиганство с санкцией до 15 суток, но при наличии доказательств систематического конфликта возможно и уголовное преследование с лишением свободы до пяти лет.

Психолог Илья Ахмедов видит глубинные причины в механизме аффекта: парковочные конфликты становятся катализатором для людей с накопленным стрессом, где машина-«нарушитель» воспринимается как объект, посягнувший на личную территорию. По его словам, разрушительные действия — это не про парковку, а про внутреннюю неустойчивость, эмоциональный перегрев и неспособность адаптивно реагировать на стресс.

