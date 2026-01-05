Не пей и не объедайся: церковный иеромонах потребовал от россиян забыть про еду на Рождество

В преддверии празднования Рождества Христова представитель Русской православной церкви высказался о его духовном смысле. Иеромонах Макарий (Марк Маркиш), возглавляющий отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, дал комментарий в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает Газета.ру.

Священнослужитель указал, что главная цель праздника заключается в стремлении человека к нравственному улучшению, а не в обильном застолье или употреблении алкогольных напитков. Он подчеркнул, что в этот период следует уделять особое внимание молитве, вере, участию в богослужениях и церковных таинствах, а также заботе о воспитании детей.

Иеромонах Макарий призвал вспомнить, что, согласно христианскому вероучению, Бог воплотился, чтобы человек мог уподобиться Ему. Он выразил мнение, что люди должны стремиться к этому идеалу, а не опускаться до поведения, недостойного человеческого образа. Священник охарактеризовал подобный образ жизни как «свинский» и призвал вернуться к подлинно человеческим ценностям.

Ранее сообщалось, как изменится курс доллара в 2026 году по прогнозу финансиста.