Не пейте литрами на ночь! Гастроэнтеролог о том, как простая вода разрушает почки

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своём Telegram-канале перечислил пять самых распространённых ошибок, которые люди совершают при употреблении воды. Казалось бы, что может быть проще, но именно эти привычки превращают полезную жидкость в угрозу для здоровья.

Ошибка №1: пить литрами за раз

Многие забывают пить в течение дня, а вечером с ужасом обнаруживают, что не выполнили «норму», и пытаются выпить 1,5 литра за пару часов. По словам врача, это создаёт ударную нагрузку на почки. Клетки не успевают усвоить такой объём, вода «пролетает» транзитом, вызывая отёки и вымывая электролиты. Правильно — пить малыми порциями в течение всего дня, по 2–3 глотка каждый час.

Ошибка №2: ледяная вода натощак или после еды

Особенно опасна вода из холодильника, выпитая на голодный желудок или сразу после приёма пищи. Это термический шок для желудка. Резкий спазм сосудов и мышц нарушает пищеварение, ведь ферменты активны только при температуре тела. Идеальный вариант — вода комнатной температуры. Тёплая вода (30–40°C) лучше всего подходит для утра натощак.

Ошибка №3: питьё во время еды и сразу после

Многие запивают еду большими объёмами, не подозревая, что разбавляют желудочный сок и ухудшают переваривание пищи. Врач рекомендует пить стакан воды за 30 минут до еды, во время еды ограничиться одним небольшим глотком, а обычную порцию выпить через 1–1,5 часа после трапезы.

Ошибка №4: ждать сильной жажды

Чувство жажды — уже сигнал обезвоживания. Если вы ждёте, когда «припечёт», организм уже испытывает дефицит жидкости. Пить нужно до того, как захотелось, поддерживая водный баланс постоянно.

Ошибка №5: не учитывать потери жидкости

При расчёте нормы люди забывают про кофе, тренировки и жару. Кофеин обладает мочегонным эффектом, во время занятий спортом мы теряем влагу с потом, а в зной испарение идёт интенсивнее. В такие дни к обычной норме нужно добавлять 0,5–1 литр дополнительно.

Сколько воды нужно пить на самом деле?

Универсальной нормы не существует. Наиболее точная формула — 30–35 мл на 1 кг веса. То есть человеку весом 70 кг требуется около 2,1–2,5 литров в сутки. Сюда входит не только чистая вода, но и жидкость из супов, чая, овощей и фруктов.

Как понять, что вы пьёте правильно?

Самый простой индикатор — цвет мочи. Если она светло-соломенная, почти прозрачная, баланс соблюдён. Тёмный цвет — сигнал обезвоживания. Полностью прозрачная моча говорит об избытке воды, что так же вредно, как и недостаток.

Что такое водная интоксикация?

Чрезмерное потребление воды за короткий промежуток (например, 3–4 литра за час) может привести к гипонатриемии — резкому падению уровня натрия в крови. Это вызывает отёк мозга, судороги, кому и даже смерть. Спортсмены-марафонцы иногда сталкиваются с этим, если пьют слишком много во время забега.

Ранее академик РАН Онищенко рассказал, безопасно ли пить воду из-под крана в России.