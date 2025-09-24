Победа вьетнамского певца Дык Фука на международном конкурсе «Интервидение» стала кульминацией трудного пути, на котором артист столкнулся с жесткими стандартами внешности в азиатском шоу-бизнесе. Как пишет сайт aif.ru, на родине исполнитель подвергался насмешкам и травле, из-за чего обратился к пластическим хирургам.

После победы в национальном шоу «Голос Вьетнама» в 2015 году певца массово критиковали в соцсетях, называя «самым некрасивым победителем» из-за его природной внешности — пухлых щек, узких глаз и широкого носа. Несмотря на хиты, занимавшие первые места в чартах, каждый его выход сопровождался волной хейта, что в итоге привело артиста к депрессии.

Ради спасения карьеры Дык Фук решился на кардинальные изменения, приняв участие в шоу трансформации внешности «Transformation Journey», где перенес пятичасовую пластическую операцию. Результат превзошел ожидания — следующий же клип после операции вызвал шквал восхищения.

Как отмечает продюсер Леонид Дзюник, в России внешность артиста никогда не была бы определяющим фактором успеха, но во Вьетнаме это стало камнем преткновения, вероятно, из-за менталитета.

Отметим, что после победы на «Интервидении» Дык Фук признался, что очарован Москвой и планирует вернуться в Россию ради поклонников. Большую часть выигрыша певец намерен потратить на благотворительность в России, что, по словам экспертов, свидетельствует о его выдающихся человеческих качествах.

