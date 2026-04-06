«Всего 11 градусов и дождь»: синоптики раскрыли погоду на Пасху в Москве

Московские синоптики обнародовали прогноз на главный православный праздник, который выпадает на воскресенье, 12 апреля. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, чего ждать горожанам, собравшимся в храмы и на кладбища. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ночь перед Пасхой будет холодной — от минус 1 до плюс 4 градусов. Небо затянут облака, возможны небольшие осадки. Днем, по словам метеоролога, тоже не стоит рассчитывать на солнце. Обещают облачную погоду с кратковременным дождем. Воздух прогреется лишь до плюс 6–11 градусов.

С одной стороны, это потепление относительно холодного четверга. Но, как подчеркнул Цыганков, по сравнению с предыдущей неделей погода остается достаточно прохладной. То есть настоящее весеннее тепло, которое радовало москвичей, отступило. И на Пасху его не будет.

Верующим, планирующим ночные богослужения, стоит одеваться теплее и прихватить зонты. Светлая седмица начнется с сырости и холодов. Впрочем, как говорят в народе, «пасха без дождя не бывает».

Ранее стало известно, что в Подмосковье к Пасхе испекут более 1,5 млн куличей.