Не по годам: 15-летний житель Подмосковья держал дома смертельно опасных змей

Как выяснилось, подросток, проживающий с бабушкой и дедушкой в частном доме, содержал в жилом помещении четырех крайне ядовитых змей. В его «домашнем террариуме» находились среднеазиатская кобра, песчаная эфа, кольчатая африканская кобра и габонская гадюка. Укус любой из этих рептилий представляет прямую угрозу для жизни человека.

В прокуратуре подчеркнули, что для законного содержания и разведения таких пресмыкающихся необходима специальная лицензия и соответствующие знания. У несовершеннолетнего владельца отсутствовали не только разрешительные документы, но и ветеринарные паспорта на животных. Изъятые змеи были переданы на ответственное хранение в профильную организацию.

