«Не по-христиански»: пара из Новосибирска выгнала пьяную девушку, которая ворвалась в квартиру и начала мяукать

Девушка по пьяни вломилась в чужую квартиру и сходила там в туалет. Инцидент произошел в доме пары из Новосибирска, сообщает SHOT.

Хозяйка квартиры рассказала журналистам, что около трех часов ночи она проснулась из-за того, что в ее кровати возилась нежданная гостья. Незнакомка представилась Лерой и странно себя вела: мяукала и закидывала на стол носки.

«Возможно, девушка уже не в первый раз приходит. Просто хозяйка квартиры не была в курсе»; «Двери надо проверять перед сном»; «Прямо «Ирония судьбы», — прокомментировали комичный инцидент россияне.

Выгнать незваную гостью было тяжело. Лера не поняла, почему ей не дали поспать, и еще долго ломилась в дверь к хозяевам квартиры. После приезда полицейских выяснилось, что девушка живет в другом доме, а здесь была в гостях и сильно переборщила с алкоголем. Лера якобы скучает по парню, который в армии, и поэтому напилась.

Некоторые даже встали на защиту Леры.

«С кем не бывает. Злого умысла же не было, по пьяни заклинило. А вот та, что с телефона снимает, явное хамло. И зачем такое вообще выкладывать. Проспалась бы девушка, да и утром проводили бы. Прямо не по-христиански поступили», — написал Филипп М.

Ранее россияне попытались выяснить, из-за чего охранник убил пожилую любовницу в Сыктывкаре.