«Не поддерживал свою дочь»: выяснилось, какие проблемы могли быть в семье девочки, устроившей стрельбу в Брянске

Два года колонии грозит отцу 14-летней девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть двух лиц». Об этом сообщил SHOT.

Эксперты рассмотрели ситуацию со стрельбой в Брянске и предположили, как отношения отца и дочери могли привести к трагедии, и есть ли у мужчины шанс избежать наказания.

Отношения в семье

По мнению психолога Михаила Сорокина, к стрельбе в брянской школе могла привести сложная обстановка в семье, где воспитывалась девочка.

«Скорее всего, отец не поддерживал свою дочь. Но в первую очередь стоит выяснить подробности отношений не только с отцом, но и с матерью. Потому что именно от отношений с матерью зависит обстановка близости и гармонии. И также важно учесть, была ли гармония и любовь между мамой и папой девочки», — пояснил Сорокин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, именно мать выстраивает модель отношений в семье. Но отношения с отцом также не менее важны — именно от них зависит, как ребенок будет вести себя с другими людьми вне семьи. Проблемы школьницы со сверстниками могли быть вызваны непониманием между отцом и дочерью.

«Если ребенок замкнут и находится в напряжении, когда контактирует с людьми в обществе, значит, он испытывает ту же замкнутость и с отцом. Если отец не формирует внутреннюю опору и дает пример того, как нужно себя вести, это может навредить самооценке», — рассказал собеседник.

Если проблемы в отношениях с отцом довели до трагедии в брянской школе, не исключено, что между ними был конфликт, добавил психолог. Эмоциональный всплеск девочки мог стать результатом подавленной агрессии, накопленной из-за запретов или наказаний.

Накажут ли отца?

СМИ сообщали, что по признанию отца девочки, он соблюдал все правила хранения оружия: ружье хранилось в металлическом сейфе под замком, с документами на него тоже все было в порядке. Предположительно, дочь мужчины могла выкрасть ключ от сейфа, воспользовавшись празднованием дня рождения отца.

Фото: [ Надежда Михеева/ТАСС ]

Юрист Алла Георгиева считает, что эти обстоятельства не помогут мужчине избежать наказания. Возможно только смягчение наказания при условии положительных характеристик и желания «встать на путь исправления».

«Оружие — это источник опасности, и доступ третьих лиц к нему должен быть полностью ограничен, тем более если речь идет о несовершеннолетних. За нарушения наступает административная и уголовная ответственность», — пояснила Георгиева.

Если в результате ненадлежащего хранения причинен вред здоровью или смерть, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет.

«Но, полагаю, что такое наказание будет достаточно мягким. В рамках уголовного дела потерпевшие могут заявить о компенсации морального вреда. Тогда, отбывая срок, виновнику потребуется работать, чтобы загладить такой вред. Невыплаченный долг потянется исполнительным производством даже после освобождения», — подчеркнула собеседница.

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