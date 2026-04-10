Жители Подмосковья все чаще становятся свидетелями неадекватного поведения прохожих, что традиционно связывают с сезонным весенним обострением психических расстройств. Как вести себя при встрече с агрессивным или странным человеком, изданию REGIONS рассказала врач-психиатр Елизавета Жесткова. Эксперт подчеркнула, что главное правило — не приближаться к такому гражданину и немедленно вызывать экстренные службы.

В качестве примеров специалист привела недавние инциденты. Так, в подмосковном Красноармейске днем в центре города прохожие заметили пьяного мужчину, который сидел на земле и совершал развратные действия, трогая себя за интимные места. На замечания окружающих он не реагировал, и горожане предпочли обойти его стороной, попутно сообщив в полицию. Другой случай произошел в поселке Голубое: там задержали полностью обнаженного мужчину, который, вымазавшись землей из цветочных горшков, бегал по улице и кидался на припаркованные автомобили, повредив одну из машин. Очевидцы также вызвали правоохранителей.

По словам Жестковой, большинство людей, обнажающихся в общественных местах, являются эксгибиционистами и далеко не всегда страдают тяжелыми психическими расстройствами. Врач пояснила, что такие личности зачастую не представляют прямой физической угрозы, поскольку их основная цель — вызвать эмоциональную реакцию у окружающих. В подобных ситуациях лучшая тактика — проигнорировать провокатора, сделав вид, что его не замечают, и спокойно удалиться на безопасное расстояние.

Совершенно иной подход требуется, если человек демонстрирует явные признаки тяжелого расстройства: бьется головой об асфальт, истошно кричит или проявляет агрессию. Психиатр предупредила, что в таких случаях приближаться к нему и предлагать помощь категорически нельзя, поскольку его поведение непредсказуемо и опасно. Единственно верное решение — оставаться на расстоянии и дождаться приезда полиции и бригады скорой помощи.

