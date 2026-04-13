Не помогут ни Маск, ни шифрование: российский эксперт вынес приговор новому мессенджеру XChat еще до его запуска

Новому мессенджеру XChat, который американский миллиардер Илон Маск планирует запустить 17 апреля, предрекли полное отсутствие шансов на российском рынке. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с изданием «Подъем» оценил перспективы приложения как «нулевые», подчеркнув, что его пессимистичный прогноз не имеет никакого отношения к личности самого создателя.

По словам эксперта, в аналогичной ситуации окажется любой другой мессенджер, независимо от имени разработчика и набора заявленных функций. Муртазин пояснил, что судьба XChat в России предопределена общей политикой регулирования интернет-коммуникаций: как только приложение начнет набирать популярность и представлять интерес для массовой аудитории, Роскомнадзор оперативно применит к нему стандартные меры воздействия, включая замедление трафика, блокировку и административные санкции. Таким образом, подчеркнул аналитик, у сервиса нет ни малейших шансов закрепиться на отечественном рынке.

Напомним, что на прошлой неделе Илон Маск официально объявил о скором выходе XChat. Релиз приложения намечен на 17 апреля, и первоначально оно будет доступно только на устройствах iPhone и iPad. Среди заявленных особенностей — сквозное шифрование переписки, возможность настройки автоудаления сообщений после окончания беседы, а также полный запрет на создание скриншотов. Кроме того, пользователи смогут совершать аудио- и видеозвонки без необходимости привязывать к аккаунту номер мобильного телефона. Несмотря на столь внушительный набор функций, ориентированных на приватность, российские эксперты не верят в успех проекта на местном рынке.

Ранее сообщалось, что аудитория азиатских мессенджеров в России выросла на 60% в марте.