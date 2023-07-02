Не пренебрегать сном и спортом: какие привычки нужно развивать сейчас, чтобы в старости не было проблем с памятью

С возрастом качество памяти может заметно ухудшаться. Однако существуют несколько правил, соблюдая которые, можно сохранить ясность ума даже в глубокой старости. Начинайте следовать им как можно раньше.

В первую очередь чтобы иметь хорошую память, в том числе и в глубокой старости, необходимо придерживаться здорового образа жизни и не иметь вредных привычек. Поддерживающий эффект окажет и правильное питание, включающее витамины и разнообразные микроэлементы. В частности, в свой рацион стоит добавить рыбу, крупы, свежие овощи и фрукты.

«Также не стоит пренебрегать и сном. Его нехватка может привести к снижению когнитивных функций. Кроме того, не нужно забывать о физических нагрузках. Ведь регулярные упражнения способны улучшить память и мышление. Например, можно начать ходить в бассейн, заняться фитнесом, скандинавской ходьбой или йогой», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

Помимо всего этого, положительное влияние на ум и память оказывает социальная активность. Здесь рекомендуется чаще посещать различные мероприятия, заводить и поддерживать как можно больше социальных контактов.

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