«Не прокатит»: юрист объяснила, почему метод защиты Павла Деревянко не убережет его от уголовной ответственности

Известного Актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

По данным СМИ, в полицию обратился предприниматель, который вложил более одного млн рублей в криптобизнес Деревянко. Мужчина заключил три договора займа с артистом и его партнером по бизнесу Григорием Мулузяном и рассчитывал получить прибыль, однако деньги на его счет так и не поступили.

Деревянко считает себя жертвой махинаций бывшего друга. По данным журналистов он, основывая компанию «Бии Соул» с товарищем 50 на 50, даже не подозревал, что, инвестировав деньги в «крипту», получит иск от приятеля на 45 млн рублей за финансовые махинации. Ранее он уже получил прибыль, поэтому подписал договор, не читая. Теперь Деревянко придется доказывать свою невиновность через суд.

Юрист Алла Георгиева рассказала, есть ли у артиста шансы снять с себя обвинения в мошенничестве.

«Стороны, подписавшие договор, не лишены дееспособности и не ограничены в своих действиях. Это значит, что по закону правоохранительные органы и суд должны принимать во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений», — пояснила Георгиева интернет изданию «Подмосковье сегодня».

Она уверена, что, если по договору предусмотрен возврат денежных средств, либо будут основания о признании договора оспоримым, то Мулузяну удастся вернуть деньги.

«Ситуация «не читал и не видел» тут не прокатит. Следствие будет этот метод защиты расценивать как желание уйти от ответственности. Конечно, необходимо детально изучать все документы, а лучше заявлять ходатайство о назначении бухгалтерской экспертизы, приводить в свою защиту веские доводы», — пояснила Георгиева.

Доказывать свою невиновность надо, продолжила юрист. Так как любого невиновного человека при наличии доказательств, пусть даже липовых, можно сделать виновным.

«Если по договору был займ, значит должен быть возврат денег с процентами. А если этого нет, то тут что-то не то. Даже если по договорам займа деньги были бы возвращены хотя бы частично, это уже исключало бы уголовный состав. Важно еще, что сейчас говорит Павел в свою защиту. Ведь его показания — это тоже доказательства. Если дело уже возбуждено, то его однозначно привлекут к уголовной ответственности, потому что суммы здесь очень большие», — заключила собеседница издания.

Ранее мы рассказывали, что иностранцу грозит уголовная ответственность за провоз часов с бриллиантами.