Не просто бумажка: учителя получили право требовать с родителей новые справки

Доктор педагогических наук, профессор Елена Болотова разъяснила порядок взаимодействия родителей и школы в случае болезни ребенка. Согласно ее комментариям, если школьник отсутствовал на занятиях по состоянию здоровья, учитель имеет право потребовать у родителей медицинскую справку, подтверждающую диагноз и разрешающую возвращение к учебному процессу, пишет ТАСС .

Профессор отметила, что первоначально, в день начала болезни, достаточно простого уведомления от родителей классному руководителю. Однако после выздоровления для допуска ребенка к занятиям необходимо предоставить официальный документ из медицинского учреждения.

Эксперт подчеркнула, что не все диагнозы позволяют сразу же возобновить обучение в полном объеме. Врач, выписывающий справку, определяет сроки отсутствия и может установить ограничения, например, на занятия физической культурой. Окончательное решение о допуске ребенка в школу принимается на основании этого медицинского заключения.

