Не просто фрукт: что общего у манго и смертельно опасного вируса Нипах

Смертельно опасный вирус Нипах, вспышка которого зафиксирована в Индии, может передаваться человеку через манго. К такому выводу пришли местные, изучившие пути распространения инфекции. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Основными переносчиками вируса являются плодоядные летучие мыши рода Pteropus, которых также называют летучими лисицами. Они оставляют на фруктах инфицированную слюну, и вирус способен сохраняться на поверхности манго до трех дней. По данным Life, в Индии ежегодно фиксируют случаи заболевания после употребления этого фрукта. На страну приходится почти половина мирового производства манго, что повышает риски.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует вирус Нипах как патоген с высоким пандемическим потенциалом. Специфического лечения или вакцины от него не существует, а летальность оценивается от 40% до 75%. Туристам настоятельно рекомендуют тщательно мыть все фрукты, внимательно осматривать их кожуру на наличие повреждений и избегать покупки уже нарезанных плодов. Эти меры предосторожности могут значительно снизить риск заражения, особенно в регионах, где вирус циркулирует.

Ранее сообщалось о том, что главным источником вируса Нипах могут быть — животные.