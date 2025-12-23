Не просто сыпь: эксперты раскрыли лучшие стратегии борьбы с детским дерматитом

Дерматит у детей остается одной из самых частых причин обращения к педиатру и дерматологу. Его проявления — от легкого покраснения до мокнущих язвочек — не только вызывают зуд и беспокойство у малыша, но и могут перерасти в хроническую проблему. Эксперты, опрошенные KP.RU , сходятся во мнении: успех приносит не одна чудо-мазь, а комплексный подход, направленный на устранение причины и восстановление защитного барьера кожи.

Специалисты напомнили, что дерматит имеет множество вариаций, и не все из них нуждаются в лечении:

Атопический дерматит — хроническое генетическое воспаление, часто связанное с аллергией; проявляется сильным зудом, шелушением и трещинами, а у младенцев — мокнущими пузырьками. Лечится устранением аллергенов, специализированным уходом за кожным барьером и системной терапией при тяжелых формах.

Себорейный дерматит — нарушение работы сальных желез, возникающее из-за гормональных изменений или стресса; выглядит как наслоение жирных желтых корочек на голове или в складках кожи. Обычно проходит самостоятельно, но в сложных случаях применяются гормональные и антибактериальные мази.

Простой контактный дерматит — мгновенная реакция на трение одежды, холод или химические раздражители; проявляется отеком и покраснением строго в месте воздействия. Главное лечение — прекращение контакта с раздражителем и использование заживляющих эпителий средств.

Пеленочный дерматит — воспаление кожи младенца из-за контакта с влагой, мочой и фекалиями в зоне подгузника; сопровождается покраснением, а при осложнении — язвами. Требует строгого соблюдения гигиены, воздушных ванн и использования защитных восстанавливающих мазей.

Аллергический контактный дерматит — отложенная реакция на косметику, бытовую химию или ткани, проявляющаяся через 1–3 дня после контакта; выражается в отеках и высыпаниях по всему телу. Терапия включает прием антигистаминных препаратов и полное исключение выявленного аллергена.

Фито- и фотодерматит — воспалительные реакции на пыльцу растений или ультрафиолетовое излучение («аллергия на солнце»); вызывают зуд и сыпь, которые могут усиливаться к вечеру. Лечение основывается на защите от солнца, ношении закрытой одежды и устранении контакта с аллергенами-растениями.

Периоральный дерматит — поражение зоны вокруг рта из-за раздражения зубной пастой, косметикой или жвачкой; проявляется красными прыщиками, жжением и чувством стянутости. Для выздоровления необходимо убрать внешний раздражитель и использовать местные противовоспалительные препараты.

В зависимости от вида, раздражителей и других показателей назначается и лечение. Однако КП выделяет пять моментов, отталкиваясь от рекомендаций врачей:

1. Восстановление и ежедневная защита кожного барьера. Это основа основ. По словам дерматолога Елены Богатовой, сухость кожи — главный провокатор обострений. Ежедневное использование эмолентов (увлажняющих кремов с церамидами, мочевиной, глицерином) — не косметическая процедура, а лечебная. Они восстанавливают липидный слой, смягчают и предотвращают потерю влаги. Важное правило: мыть ребенка без фанатизма, используя мягкие средства без отдушек и мыла, которые сушат кожу.

2. Целенаправленная противовоспалительная терапия. При остром воспалении врач может назначить топические глюкокортикостероиды (ГКС) — кремы на основе метилпреднизолона ацепоната или алклометазона дипропионата. Ключевой момент, который упускают многие родители: гормональные средства применяются коротким курсом (обычно 2-5 дней) для быстрого купирования воспаления. Для поддержания ремиссии, особенно на чувствительных зонах (лицо, веки), эффективны нестероидные препараты — ингибиторы кальциневрина, которые не вызывают атрофии кожи.

3. Выявление и устранение триггеров. Лечение бессмысленно, если не убрать раздражитель. Это может быть:

При контактном дерматите: агрессивная косметика, влажные салфетки, ткань одежды.

При пеленочном: длительный контакт с мочой и калом. Необходима частая смена подгузников и использование барьерных кремов с цинком.

При атопическом: пищевые аллергены (часто молоко, яйца, пшеница), пылевые клещи, шерсть животных. Может потребоваться диета и консультация аллерголога.

4. Системная поддержка организма. При аллергических формах дерматита важно работать не только с кожей, но и изнутри. По назначению врача это может включать:

Прием антигистаминных препаратов для снятия зуда.

Коррекцию микрофлоры кишечника с помощью пробиотиков, что напрямую влияет на иммунный ответ.

Использование энтеросорбентов в острой фазе для выведения аллергенов.

5. Лечение присоединившейся инфекции. Расчесанная кожа — входные ворота для бактерий и грибков. Если появились мокнутие, гнойнички, желтые корочки — это признаки инфекции. В этом случае дерматолог дополнительно назначает комбинированные средства с антибактериальным или противогрибковым компонентом.

Но даже с четкой инструкцией родителей предостерегли от домашнего лечения без обращения к специалистам.

