Не просто усталость: назван фактор, который ухудшает секс и ударяет по мужскому здоровью

Уровень тестостерона у мужчин снизился на треть за последние четыре десятилетия, что повлияло на качество секса и здоровье в целом. Врач Екатерина Дмитренко для RuNews24.ru обозначила ключевые причины и практичные пути решения.

Главным врагом мужского гормона стал современный образ жизни. Гиподинамия, вызванная сидячей работой и цифровым досугом, напрямую подавляет естественную выработку тестостерона. Не менее критично питание. Высокое содержание сахара и переработанных продуктов в рационе нарушает эндокринный баланс. Ожирение, особенно абдоминальное, запускает опасный механизм: жировая ткань ароматизирует тестостерон в эстроген, усугубляя дисбаланс. Критическим маркером здоровья стала окружность талии, которую врач Дмитренко рекомендуют держать в рамках 94 сантиметров.

Химическое загрязнение среды тоже усугубляет проблему. Ксеноэстрогены из пластика и бытовой химии влияют на женские гормоны, подавляя андрогенную активность. На этом фоне фундаментальными стали два фактора: сон и стресс. Пятичасовой ночной отдых сокращает уровень гормона на 10–15%, а хронический стресс повышает кортизол — его прямого антагониста. Психоэмоциональная устойчивость выдвигается на первый план для сохранения здоровья.

Дефицит тестостерона проявляется не только в снижении либидо. Его последствия включают постоянную усталость, потерю мышечной массы, риски остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Метаболический синдром и депрессия также входят в спектр угроз.

Коррекция образа жизни остается первостепенной мерой. Врач Дмитренко рекомендует следующие шаги для улучшения гормонального фона:

Оптимизация отдыха: 7-8 часов качественного сна.

Коррекция питания: первостепенно это цельные продукты и белок.

Регулярная физическая активность, тренировки и прогулки.

Управление стрессом: помогут дыхательные практики и приятное времяпрепровождение.

Контроль уровня витамина D: его уровень важно держать в пределах 50-70 ng/ml. Проверить можно в больнице.

Отметим, что рекомендации врачей в масс-медиа — не панацея. Важно вовремя обращаться к специалистам, если происходят любые неприятные изменения в самочувствии.

Ранее уролог назвал россиянам пользу от регулярного секса.