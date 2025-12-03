Не провинция, а хаб: к чему готовится русский город на границе с Китаем после отмены виз

Благовещенск, который еще недавно воспринимался как дальняя точка на карте России, сегодня стремительно превращается в один из ключевых экономических центров страны. После отмены виз с Китаем и на фоне нового вектора внешней политики жизнь в этом приграничном городе кардинально изменилась, демонстрируя не абстрактные «процессы», а конкретные финансовые и бытовые результаты для местных жителей и бизнеса, пишет KP.RU .

Главное изменение — это трансформация города из пункта челночной торговли в полноценный деловой и логистический хаб. Открытый в 2022 году автомобильный мост в Хэйхэ работает не для туристов, а как мощная коммерческая артерия: через него везут технику, сырье и, что критически важно, амурскую сою — 1,4 млн тонн ежегодно, что составляет 20% всего российского сбора. Китай, как основной потребитель этой немодифицированной сои, создал устойчивый спрос, который напрямую финансирует аграрный сектор области.

Власти приводят конкретные цифры: за три года в экономику региона привлечено более 3 триллионов рублей инвестиций, а доля Китая во внешнеторговом обороте достигает 90%. Для местных компаний это означает не абстрактные «перспективы», а реальные контракты и расширение производства.

Параллельно возрождается и туристический поток, но уже в новом качестве. Если раньше поездка в Хэйхэ была экзотическим шопингом, то сейчас китайские туристы едут в Благовещенск за уникальным опытом и товарами. Местный бизнес быстро переориентировался: сувениры с космодромом «Восточный», одежда с патриотичной символикой, натуральные продукты вроде меда и шоколада — все это пользуется спросом у гостей. В 2024 году область посетили 136 тысяч китайских туристов, что превысило доковидные показатели. Для отельеров, владельцев кафе и сувенирных лавок это прямой рост выручки. При этом город сохраняет свой культурный код: никакого «чайнатауна» здесь нет, а китайские студенты в университетах и туристы в отелях — это часть ежедневной, органичной городской жизни.

Ощутимы изменения и в самовосприятии горожан. Пенсионеры, которые раньше ездили в Хэйхэ за дешевым массажем, теперь хвастаются местными санаториями. Товары с маркировкой «Сделано в Приамурье» стали признаком качества, которое ценят по обе стороны границы. Строительство нового международного аэропорта и планы по запуску канатной дороги через Амур — это уже не проекты из фантазий, а ближайшие планы, которые повышают стоимость недвижимости и создают новые рабочие места.

Таким образом, отмена виз и новая геополитическая реальность принесли в Благовещенск не хаос, а структурированные экономические возможности. Город вышел из тени «челночного» прошлого, найдя свою устойчивую нишу как центр делового взаимодействия, транзита качественных товаров и культурного туризма. Для остальной России это наглядный кейс о том, как граница из периферии может превратиться в центр прибыли, если есть четкая стратегия и готовность инвестировать в инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что эксперты обеспокоены возможностью зависимости РФ от Китая.