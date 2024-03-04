«Не психопаты и садисты»: писатель Сордо рассказал о работе авторов русских хорроров

Член «Ассоциации авторов хоррора» (ААХ) Александр Сордо в беседе с RuNews24.ru объяснил, как работают российские авторы «темного» жанра, и почему это не так легко, как кажется некоторым зрителям и читателям.

Представитель неформального объединения русскоязычных авторов рассказал, что работать в жанрах хоррор, мистика и триллер не так легко из-за искушенной публики. Писатели постоянно работают, и в этот момент помнят, что их цель – создание страшной истории. По словам Сордо, автор должен бояться своего сюжета сам. Собеседник из ассоциации отмечает, что изначально представляет вещи, вызывающие ужас, а лишь потом – ситуации, которые могут к этому привести.

«Авторы ужасов – не больные психопаты и не садисты. Они сами должны бояться своих сюжетов, хоть капельку, иначе грош цена этим сюжетам», — полагает писатель.

Однако авторы не забывают и углубляться в матчасть, учитывая этимологию, ремесло, исторические справки. Даже в легких сюжетах важны соответствия. Без этого получится совсем неправдоподобно: зритель или читатель не сможет себя ассоциировать с персонажами.

Если говорить о популярных жанрах, то людям стали интересны психологический и околопсихологический хоррор. Сардо полагает, что это стало из-за ощутимого роста ментальных проблем в обществе, абьюзов и неадекватных отношений внутри семьи.

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