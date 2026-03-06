Не пустили проверку? Готовьте дрова: коммунальщики начали радикальную борьбу с «неприкасаемыми» жильцами

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые правила, позволяющие газовым службам прекращать подачу топлива в квартиры за систематические нарушения правил эксплуатации оборудования. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Как сообщила кандидат экономических наук Люза Байгузина, теперь основанием для отключения может стать не только неисправность плит и колонок, но и повторный недопуск специалистов для плановой проверки или технического обслуживания. Процедура лишения ресурса не является мгновенной и жестко регламентирована.

На первом этапе газовая служба обязана официально уведомить собственника о выявленных нарушениях или необходимости проведения осмотра. После этого абоненту предоставляется установленный срок для устранения замечаний или согласования времени визита мастеров. Только в случае игнорирования этих требований коммунальщики имеют право физически ограничить подачу газа в жилое помещение.

По мнению экспертов, нововведение направлено на предотвращение аварийных ситуаций и взрывов бытового газа в многоквартирных домах. При этом у граждан сохраняется право оспорить решение газовой службы в судебном порядке, если они смогут доказать отсутствие нарушений или неправомерность действий проверяющих.

