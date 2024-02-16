Не ПВО: власти Ростовской области объяснили грохот над городом

Жители Ростова-на-Дону услышали звуки мощного взрыва над городом, предположив, что сработала система ПВО. Однако никаких предупреждений об этом не последовало, что вызвало вопросы. Пресс-служба правительства региона объяснила, с чем связан грохот. Комментарий властей публикует «Газета.ру» .

Звуки взрывов услышали не только в Ростове-на-Дону. Он гремел также в Азове, Шахтах, Волгодонске. Некоторые жители записали видео, на которых слышно, как трясутся окна.

«По данным военных, ПВО не работало», — ответили в пресс-службе на вопрос о грохоте над городом.

Согласно данным на канале губернатора Ростовской области, громкие звуки связаны с боевыми задачами в зоне СВО. Такие сведения поступили ему от военных. В самом регионе, как успокоили власти, все под контролем. Жителей призвали не устраивать панику.

Напомним, что в случае угрозы с воздуха в регионах, приграничных с Украиной, всегда звучит предупреждающая сирена.

Ранее сообщалось, что в ОНН призвали ВСУ прекратить атаки на мирное население Белгорода.