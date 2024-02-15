В ООН призвали ВСУ прекратить атаки на Белгород
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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что удары по мирному населения Белгородской области РФ недопустимы. Он призвал ВС Украины прекратить удары после недавней атаки, пишет ТАСС.
15 февраля ВСУ обстреляли Белгород, в результате чего были ранены люди. Известно как минимум о семи жертвах ракетных ударов. В ООН отметили, что в курсе ситуации. Дюжаррик призвал Украину немедленно прекратить атаки.
«Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — заявил представитель всемирной организации.
В ООН также отметили, что работники оказывают гуманитарную и иную помощь пострадавшим.
Напомним, что после атаки на Белгород оф. представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва вынесет на обсуждение Совбеза ООН ситуацию с обстрелами Белгородской области. Речь не только о событиях 15 февраля: ВСУ не первый раз устраивают нападение с воздуха.
Ранее сообщалось о трагических подробностях гибели учительницы из Белгорода.