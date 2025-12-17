Общественный деятель Вадим Попов предложил начать общественное обсуждение вопроса о лишении права на пенсию граждан, которые ни одного дня не работали официально. С соответствующей инициативой он выступил в беседе с интернет-изданием « Абзац ».

По словам Попова, для реализации такого предложения потребуется внести изменения в действующую Конституцию России, которая в настоящее время гарантирует социальное обеспечение по возрасту.

Инициатива предполагает проведение реформы пенсионной системы. Одним из ключевых пунктов является повышение минимального трудового стажа, необходимого для получения полной социальной пенсии. Граждане, не имеющие необходимого стажа, по замыслу автора, не должны претендовать на пенсионные выплаты.

При этом Попов отметил, что предлагаемые изменения не должны затрагивать инвалидов и женщин, которые посвятили себя воспитанию детей. Эти категории, по его мнению, должны сохранить безусловное право на пенсионное обеспечение.

Для граждан, не имеющих официального трудового опыта, предлагается создать специальные государственные программы. Они могут включать помощь в профессиональной переподготовке и содействие в поиске работы. Отдельно общественник указал на важность стимулирования добровольных пенсионных накоплений через налоговые льготы и государственные гарантии сохранности средств.

Ранее сообщалось, что с 2026 года отпуск по уходу за ребенком будет учитываться в стаже.