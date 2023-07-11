«Не реагировать на это нельзя»: как новая инициатива Госдумы поможет бороться с дефицитом врачей

В Госдуме обсуждают возможность распределять студентов медицинских вузов после выпуска. Об этом сообщили «Известия» . Так планируется решить проблему нехватки кадров в медучреждениях страны.

Руководитель и автор федерального проекта «Здравконтроль», член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов считает, что это движение в правильном направлении. Ведь в этом случае человек, поступив в учебное заведение, сразу будет уверен в своем трудоустройстве.

Однако есть нюансы, которые не дают сразу принять такое необходимое для регионов решение.

«Нужно понимать, где молодежь будет жить в селах и маленьких городах, где дети молодой семьи будут учиться. Это сложнонастраиваемая история, но над этим надо думать и в эту сторону нужно идти, потому что сегодня система здравоохранения испытывает нехватку кадров. Не реагировать на это нельзя», — рассказал Мартынов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Общественный деятель отметил, что программа будет способствовать равномерному распределению медработников по всей России. Сейчас же их основная часть сконцентрирована в мегаполисах.

Говоря о Подмосковье, Мартынов подчеркнул, что региональное правительство предпринимает колоссальные усилия для поддержки врачей и старается пригласить к себе больше квалифицированных кадров.

«Существует программа «Приведи друга», медикам также компенсируется аренда жилья, выделяются земельные участки», — объяснил автор проекта «Здравконтроль».

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