«Правительство делает все, что можно и нельзя»: выяснилось, как медорганизации Подмосковья справляются с нагрузкой

COVID-19 показал, что медицинские организации Московской области не без трудностей, но способны справиться с серьезной нагрузкой. Однако даже после окончания пандемии врачам вряд ли стало легче работать.

Член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов рассказал, как здравоохранению Московской области удается справляться с потоком пациентов, какие планы будут реализованы в ближайшем будущем и какой федеральный закон, по мнению общественника, уже давно не актуален.

Необоснованные обращения

Многие региональные врачи отмечают проблему чрезмерной нагрузки как на бригады скорой помощи, так и на специалистов стационаров.

«Мы с 2018 года смотрим на медицину глазами пациента, и я в Общественной палате отвечаю за взаимодействие с пациентским сообществом. Одна из самых серьезных нагрузок, которую сегодня испытывают медорганизации, — это количество необоснованных обращений, которые поступают от пациентов», — заявил Мартынов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, в Московской области продолжают бороться с данной проблемой, в том числе благодаря медицинским чатам.

«В первую очередь мы разгружаем медорганизации благодаря медчатам, потому что проблемы решаются без эскалации конфликта. В чатах повышают правовую грамотность пациентов и таким образом мы снижаем уровень необоснованных обращений, которых почти треть», — пояснил общественник.

Мартынов уверен, что данная статистика говорит о необходимости ведения беседы врачей с пациентами.

«В рамках приема врач не в силах рассказать пациенту все, что должен. Мы берем на себя эту задачу и объясняем людям, как поступить в той или иной ситуации», — добавил собеседник.

Проблема кадров

Член Общественной палаты отметил, что один из самых главных вызовов, которые пережила наша страна за последние годы, — это пандемия COVID-19.

«Мы это пережили, это самое главное. Сейчас у нас, наверное, один из основных вызовов — это привлечение кадров в область. Для этого правительство региона делает все, что только можно и нельзя. Имеются всевозможные меры поддержки. Например, программа «Приведи друга» и возможность получить бесплатный участок», — поделился Мартынов.

Земельные участки с уже подведенными коммуникациями выдаются медикам, переехавшим в регион. Также в Подмосковье имеется программа компенсации аренды жилья, которой могут воспользоваться врачи.

«Еще у нас функционируют психологические курсы по недопущению выгорания медицинских кадров и многие другие меры поддержки. Но кадровый вопрос остается первым по актуальности. Недаром запись к врачу называют «проблемой номер один». Мы это тоже видим в чатах, фиксируем», — добавил собеседник.

В рамках развития здравоохранения в регионе продолжается строительство поликлиник, однако общественник уверен, что этого недостаточно.

«Можно построить современные стационары, отремонтировать поликлиники, организовать доступную среду по всем нормативам, но важно понять, кто будет работать и лечить людей. Мы со своей стороны делаем все, чтобы врачи, которые пришли и уже работают, остались и видели свое профессиональное будущее именно в Московской области», — объяснил общественник.

Планы на федеральном уровне

Мартынов подчеркнул, что в рамках своей новой должности в Общественной палате Российской Федерации планирует продолжить работу, начатую в 2017-м году.

«Я безмерно рад, что стал членом Общественной палаты РФ. Для меня это социальный лифт, некий аванс, чтобы продолжать свою работу, которая заключается в первую очередь в диалоге с жителями по вопросам здравоохранения на новом, федеральном уровне», — продолжил общественник.

Развитие медицинских чатов, разрешение спорных ситуаций, оказание помощи жителям, а также недопущение каких-либо социальных конфликтов и напряженностей Мартынов планирует перевести на уровень всей России.

«Проект «Здравконтроль», который уже затрагивает 35 регионов, выйдет на новый уровень, чему я очень рад. На примере Подмосковья вы видите, какое большое внимание мы уделяем вопросам вовлечения и объединения усилий с нашими партнерами, а на федеральном уровне будем уделять внимание вопросам общественного контроля», — заявил Мартынов.

В планах проекта, по словам собеседника, развитие форм и инструментов контроля, подключение региональных общественных палат, профильных комиссий по здравоохранению, а также расширение зоны внимания в том числе по вопросам социальной защиты и поддержки населения.

Устаревший закон

Мартынов также затронул правовую тему. Федеральный закон № 59, предполагающий, что срок ответа врача составляет 30 дней, по мнению общественника, сильно устарел.

«Он неактуален, потому что мы все знаем, что если болит сегодня, то решать нужно сегодня. Иногда человек может просто не дождаться этих 30 дней. Поэтому нужны новые подходы к развитию современных оперативных цифровых решений, и я буду этим заниматься в Общественной палате РФ», — подытожил Мартынов.

Ранее член Общественной палаты РФ рассказал, как развиваются цифровые медицинские сервисы в Подмосковье.