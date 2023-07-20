«Не ребенок, а уже хладнокровный убийца»: мальчик зарезал друга и спрятал тело в канализации

Как уточняется, мальчик по имени Саша отправился на прогулку в парк «Коломенское» со своим младшим другом Димой, взяв с собой кухонный нож. 11-летний парень не вернулся домой, и родители забили тревогу.

Позже выяснилось, что Саша нанес несколько ножевых ранений другу в область головы, живота, спины и рук. После он раздел Диму и сбросил в канализацию, а окровавленную одежду убитого унес домой. Именно она и помогла правоохранителям доказать причастность подростка к преступлению. В убийстве Саша уже признался. В настоящее время московская прокуратура выясняет мотивы малолетнего преступника.

«Вот такие сейчас друзья. Так и думала, что убил кто-то из друзей. Не дети, а звери. То сожгут, то зарежут»; «Это случилось в нашем районе, говорят, что на мальчика часто жаловались соседи. Задирал младших, гулял всегда один, ну и им никто не занимался. Но что это объясняет?»; «Ужас! Это не ребенок, а уже хладнокровный убийца» — прокомментировали инцидент россияне.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области отец убил подругу дочери.