«Не рожают, потому что жадные»: в соцсетях активно обсуждают слова общественницы о рождаемости

На конференции «Назад в будущее», прошедшей 28 января, президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина высказала спорное мнение о причинах демографического кризиса. По ее словам, россиянкам не следует акцентировать внимание на финансовых трудностях или недостатке жилплощади при планировании детей, пишет «Газета.ру».

Более того, Москвитина заявила, что корень проблемы лежит в «женской жадности», процитировав слова одного батюшки: «Не рожают, потому что жадные». Она риторически спросила, разве рожденный ребенок может «объесть нас тарелкой супа».

Параллельно общественница анонсировала важную для ее организации законодательную инициативу — принятие федерального закона о запрете «склонения к аборту».

Ранее жуткий прогноз сделали ученые о судьбе спутников Starlink.