Не с той связался: нижегородка дала отпор вооруженному грабителю в ПВЗ

В Нижнем Новгороде сотрудница пункта выдачи заказов на улице Рождественская сумела дать отпор вооруженному грабителю, сообщает ИА «Время Н» . Нападение совершил неизвестный мужчина с канцелярским ножом, но 20-летняя девушка не растерялась и оказала сопротивление. Преступник, не добившись цели, был вынужден скрыться, ничего не взяв.

Инцидент оперативно отработали сотрудники уголовного розыска. Личность нападавшего установили и задержали в короткие сроки. Им оказался 39-летний житель Нижегородской области, ранее уже имевший судимость. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Сейчас полиция проверяет возможную причастность задержанного к другим нераскрытым преступлениям в регионе.

По предварительной информации, мужчина действовал в одиночку. Его выбор оружия — канцелярский нож — и явная недооценка решительности молодой сотрудницы привели к провалу всего «предприятия». Правоохранители отмечают, что грабитель, видимо, рассчитывал на легкую добычу, но столкнулся с неожиданным сопротивлением.

Полиция не раскрывает детали оказанного девушкой отпора, подчеркивая, что ее действия были грамотными и позволили избежать тяжелых последствий. Расследование продолжается, уточняются все обстоятельства произошедшего.

