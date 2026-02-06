«В рубашке родился»: как врачи спасали ребенка, искусанного стаффордом

В Приморском крае произошло чрезвычайное происшествие с участием домашнего животного и маленького ребенка. В селе Воскресенка американский стаффордширский терьер напал на полуторагодовалого малыша, который остался без присмотра во время кормления собаки и потянулся к ее миске, пишет АиФ Приморье.

В результате нападения ребенок получил крайне тяжелые травмы: множественные укусы лица и головы, разрывы век и слезных каналов, а также перелом верхней челюсти. Малыша в экстренном порядке доставили в Спасскую больницу, а затем санитарной авиацией эвакуировали в краевую клинику Владивостока. На протяжении недели за его жизнь боролись команды анестезиологов, реаниматологов, челюстно-лицевых хирургов и офтальмологов.

Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего и, по словам специалистов, избежать объемных операций. «Слезные канальцы были аккуратно восстановлены, раны век ушиты, прогноз для зрения благоприятный», — сообщили в медучреждении. Сейчас ребенок продолжает получать необходимое лечение, его состояние оценивается как стабильное.

Прокуратура Приморского края инициировала проверку по данному инциденту в рамках уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Надзорное ведомство также взяло на контроль вопрос взыскания с владельца собаки расходов на лечение и транспортировку ребенка. Минздрав региона призывает родителей к предельной бдительности при контактах маленьких детей с домашними животными.

