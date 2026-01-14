Не шопинг, а работа: депутат объяснил просмотр сайта с люксовой одеждой борьбой с контрафактом

Депутат Государственной думы Артем Кирьянов оказался в центре внимания из-за кадра, сделанного во время заседания палаты. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале опубликовал фотографию, на которой парламентарий изучает на своем ноутбуке канал магазина дорогой одежды, в частности — коричневую куртку стоимостью 105 тысяч рублей.

Снимок вызвал вопросы у общественности, но у самого Кирьянова нашлось официальное объяснение. Депутат заявил, что на самом деле он не подбирал себе гардероб на сессию, а занимался своей непосредственной работой. По его словам, он возглавляет экспертный совет по обелению экономики и борьбе с контрафактом и изучал один из «черных» интернет-магазинов, торгующих подделками и уклоняющихся от налогов.

«Мы с коллегами в том числе боремся с нелегальными интернет-магазинами. И как раз мне прислали ссылку на один из таких черных магазинов, торгующих подделками и уходящих от налогов», — прокомментировал свою деятельность Кирьянов.

Таким образом, по версии парламентария, его интерес к дорогой куртке носил исключительно профессиональный и служебный характер в рамках борьбы с нелегальной торговлей.