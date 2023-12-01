«Не сидите дома, выходите на поиски»: известная ясновидящая раскрыла, как встретить свою любовь с 4 по 10 декабря
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Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как сложатся отношения влюбленных пар в период с 4 по 10 декабря, и что ждет тех, кто сейчас пребывает в поисках любви. Собеседница обратилась к рунам — древнему и мощному предсказательному инструменту.
По словам Мишиной, руна Феху будет определять энергию следующей недели.
«Феху символизирует плодородие и материальную обеспеченность. На этой неделе уделите внимание тому, как вы обогащаете свои отношения духовными ценностями. Стабильность и уверенность в своих чувствах могут сделать вашу связь крепкой, как каменный фундамент», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Обмен материальными благами в отношениях важен не меньше, чем обмен чувствами, уверена ясновидящая.
«Обсудите с партнером, как вы можете вместе строить общее будущее, делая акцент не только на эмоциях, но и на практической стороне ваших отношений», — добавила Мишина.
Крепким семейным парам Феху обещает начало периода стабильности, продолжила экстрасенс.
«Стабильность вовсе не означает застой, поэтому удивляйте друг друга. Люди, живущие вместе, знают, что порадует вторую половину. Не жадничайте, никакие деньги не стоят подлинной близости», — пояснила Мишина.
По мнению экстрасенса, одиночкам эта мощная руна дарит надежду на судьбоносную встречу.
«Не сидите дома, выходите на поиски любви. Это не тот случай, когда говорят, что судьба и за печкой найдет. Энергия недели призывает к проявлению инициативы — тогда все получится», — заключила собеседница издания.
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