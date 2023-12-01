«Не сидите дома, выходите на поиски»: известная ясновидящая раскрыла, как встретить свою любовь с 4 по 10 декабря

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как сложатся отношения влюбленных пар в период с 4 по 10 декабря, и что ждет тех, кто сейчас пребывает в поисках любви. Собеседница обратилась к рунам — древнему и мощному предсказательному инструменту.