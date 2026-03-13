Не слушайте блогеров: протоиерей Поневин о том, почему пост должен быть индивидуальным

С началом Великого поста интернет заполонили советы на любой вкус: от духовных наставлений до рекомендаций, как разгрузить быт. Однако настоятель Свято-Николаевского храма города Енакиево протоиерей Вячеслав Поневин предупреждает: подходят такие рецепты далеко не всем, и слепое следование им может привести к унынию.

По словам священника, в информационном пространстве сейчас действительно много православного контента, но важно понимать его природу. Советы дают люди, которые не видят конкретного человека, его обстоятельств и семьи.

«Советы дают блогеры, священники и не только — и эти советы не только духовного характера, но и практического, бытового характера: например, хватит стоять у плиты, пейте томатный сок и побольше читайте духовной литературы. Конечно, для кого-то такой образ жизни приемлем, но большинство людей нуждается в том, чтобы приготовить пищу для своих мужей, своих детей, которые учатся в школе или, может быть, где-то работают и им неприемлем такой образ жизни», — отметил Поневин.

Он подчеркнул, что христианство многообразно: среди святых есть и суровые постники-отшельники, и императоры, и богатые люди. У каждого свой путь, и обоих угодили Богу. Поэтому универсальных рецептов быть не может.

«О чем это говорит? Это говорит о том, что человеку это не подходит. Христианство очень многообразно: кто-то был постником и отшельником, кто-то был царем, императором и богатым человеком, и каждый вел разный образ жизни, и у каждого свой опыт христианской жизни, но и те, и другие угодили Богу и стали святыми. Важно понимать, что блогеры обращаются к тем людям, которых они не видят и не знают, поэтому лучше прийти к своему приходскому священнику и задать ему волнующие вопросы, потому что он знает лично вас, он знает вашу семью, семейные обстоятельства, — указал Поневин. — Все это можно обсудить вживую и получить разумный совет, касающийся лично вас, потому что к каждому человеку должен быть индивидуальный подход».

Протоиерей признался, что и сам иногда смотрит православный контент, но всегда помнит: это лишь частные мнения, которые необходимо тщательно фильтровать.

