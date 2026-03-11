Почему православным не стоит желать «земля пухом» во время похорон

Священник Иоанн Портнов обратил внимание верующих на фразу «земля пухом», которую часто используют в контексте прощания с усопшими. Как пишет aif.ru со ссылкой на священнослужителя, это выражение не имеет отношения к православной традиции и даже может нести в себе чуждый христианству смысл.

Корни фразы уходят в Древний Рим, где она использовалась как ироничное или даже враждебное пожелание. Смысл был мрачным: мягкая земля позволит животным легче разрыть могилу и добраться до останков.

В христианстве же главное — не тело, а душа умершего. После смерти физическая оболочка уже ничего не чувствует, поэтому забота о ней не должна затмевать молитву о спасении души, отметил Портнов.

В православной среде принято желать усопшему «Царствия Небесного». Это выражение отражает надежду на то, что душа обретет покой и будет пребывать с Богом. Священник призвал верующих задумываться о смысле слов, которые они произносят, и не использовать фразы, чуждые христианскому мировоззрению.

