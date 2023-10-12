«Не слышал такого»: солдаты ВС РФ признались, что не знают о конфликте в секторе Газа

Текущие события в Израиле вызывают массу пересудов в новостях. Эксперты обсуждают, как будет развиваться конфликт. Однако у военнослужащих Российской армии есть особое мировоззрение. Мы решили узнать, что думают бойцы СВО о происходящем в секторе Газа.

Штурмовик Никита Костин (имя изменено) изрядно удивился вопросу нашего корреспондента. Выяснилось, что он вообще не в курсе происходящего на Ближнем Востоке.

«А что там случилось? Не слышал ничего такого. Честно говоря, нам некогда новости смотреть, да и не люблю я этого. Слишком уж часто там показывают вранье. Ну ничего, пусть сражаются, раз им надо», — сказал Костин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Разведчик Александр В. тоже сейчас находится на передовой. Он знает о том, что происходит между Израилем и Палестиной.

«Военнослужащие России никогда не были сторонниками Израиля, в частности из-за его тесного взаимодействия и сотрудничества с США. И нынешние действия Палестины мы считаем вынужденной мерой», — заявил нам Александр.

Тем не менее Александр признался, что израильские события бойцы не обсуждают вовсе — у них полно своих, более насущных задач.

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