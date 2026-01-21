Не смог остановиться вовремя: мужчина до смерти избил собутыльника и угодил в колонию

В Лабытнангах вынесен суровый приговор по уголовному делу об убийстве, которое произошло в результате бытового конфликта, передает интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на СК.

По данным следствия, трагедия развернулась в октябре прошлого года в одной из квартир города. Двое знакомых мужчин распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, которая быстро переросла в физическое противостояние. В пылу конфликта один из собутыльников начал избивать другого, нанося множественные удары руками и ногами по голове и телу. В качестве орудия преступления, согласно материалам дела, также использовался металлический предмет. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следственное управление СК России по ЯНАО доказало вину подсудимого. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, квалифицировал действия мужчины по соответствующей статье Уголовного кодекса и назначил реальный срок заключения. Местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.‭

