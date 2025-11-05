«Не смог снять деньги, потому что умер»: россиянин полтора года пытается доказать, что он жив

Житель Красноярского края уже полтора года вынужден доказывать, что он живет человеком, пишет krsk.aif.ru со ссылкой на телеграм-канал Kras Mash.

Пенсионер из города Лесосибирска столкнулся с абсурдной ситуацией, когда весной 2024 года не смог снять денежные средства с собственной банковской карты. В финансовом учреждении ему сообщили, что операция невозможна по причине его смерти.

Вслед за этим у мужчины были аннулированы страховой полис, пенсионные выплаты и регистрация автомобиля. Россиянин попытался выяснить, каким образом его признали умершим.

Оказалось, что в Свердловском районе Красноярска было обнаружено тело неизвестного человека, и некий свидетель опознал в погибшем именно его.

Следователи признали допущенную ошибку, однако исправить ее оказалось крайне сложно — неверные данные успели распространиться по многочисленным ведомствам и информационным системам.

Теперь пенсионеру приходится постоянно подтверждать факт своего существования, при этом информацию о свидетеле, совершившем ошибочное опознание, ему не предоставляют.

Мужчина обеспокоен возможной потерей имущества и продолжает борьбу за восстановление своих прав. Он подчеркивает, что постоянно проживает в Лесосибирске и никогда не посещал Свердловский район Красноярска, где было обнаружено тело неизвестного.

