Не смогут скрывать детей: юрист раскрыл, как изменится жизнь алиментщиков через год

В Госдуме приняли закон о создании открытого реестра злостных неплательщиков алиментов. Такая база должна появиться в России уже через год.

Согласно закону, неплательщик получит уведомление в течение суток после внесения в реестр. Данные о долгах будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности.

Юрист Юрий Капштык рассказал, как изменится жизнь должников после вступления закона в силу. По словам эксперта, в кругах юристов, адвокатов, медиаторов и кредиторов данный вопрос обсуждался уже не раз.

«Очень часто злостные неплательщики скрывают сам факт алиментных обязательств и наличие долга. Открытость реестра с данной информацией принесет в большей степени положительный результат», – заявил юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Во-первых, это будет мотивировать алиментщика к принятию мер по досрочному и добровольному погашению долга. Во-вторых, поможет избежать проблем в новых семьях таких людей. Ведь они, по словам эксперта, нередко скрывают наличие не только долга по алиментам, но и детей.

«Если женщина связывает судьбу с человеком, она может посмотреть эту информацию и, в случае чего, задать ряд вопросов. Это вполне закономерно даже с моральной точки зрения», – пояснил Капштык.

Юрист подчеркнул, что на сегодняшний день раскрытие подобной информации не нарушает законов, так как данные должника не являются персональными.

«По фамилии, имени, отчеству, дате рождения и региону можно найти эту информацию на сайте федеральной службы судебных приставов. Поэтому в нынешней ситуации этот закон принят вполне правильно», – подытожил Капштык.

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