«Не смотрите в зеркало»: ясновидящая рассказала, что запрещено делать в день Корнилия

Сегодня отмечается день Корнилия. 26 сентября вспоминают великомученика Корнилия Сотника, который принял христианство благодаря апостолу Петру и обратил в веру огромное количество людей. Кроме того, дата считается последним днем осени, когда можно выкапывать картофель, брюкву, свеклу, хрен и редьку.

Ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что необходимо поставить 26 сентября на стол, чтобы привлечь удачу, а что делать категорически запрещено. По ее словам, сегодня нужно готовить не менее семи блюд из редьки — это поможет избежать болезней.

«Помимо этого, считается, что именно в этот день редька обладает особенными свойствами. Поэтому хозяйки кормили малышей этим овощем, чтобы дети росли умными», — заявила Мишина.

Она добавила, что в этот день существует строжайший запрет на гадания.

«В этот день категорически запрещается гадать вообще, а уж тем более с использованием зеркал. Сегодня очень близка граница проявленного мира, и вся нечисть может проникнуть к нам через зеркала», — пояснила ясновидящая.

Мишина посоветовала 26 сентября даже не брать в руки зеркало, ведь если оно ненароком выскользнет и разобьется, то человека ждут несчастья. Только молитва, продолжила ясновидящая, поможет справится с негативными последствиями. Причем молиться придется в течение следующих 40 дней.

«Не стоит даже перед выходом из дома смотреться в зеркало. Категорически запрещено есть и пить перед ним, так что в кафе и ресторанах лучше садиться подальше от зеркальных стен», —добавила собеседница издания.

Не рекомендуется и свататься в этот день — иначе не будет семейного счастья. А одиноким людям сегодня нельзя спать на двух подушках, заявила экстрасенс.

«В Корнилов день нежелательно проявлять гордыню — это считается вызовом судьбе. Еще не стоит давать мыть посуду гостям — они могут смыть благополучие вашей семьи и передать вам свои неприятности», — заключила эксперт.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, почему нельзя оставлять свои волосы в парикмахерской.