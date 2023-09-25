«Сожгите волосы»: ясновидящая раскрыла древний способ уберечь себя от болезней

По ее словам, для того, чтобы луна давала волосам силу и рост, стричь их нужно только в фазе роста небесного светила.

«Растущая луна влияет на любой рост: и финансовый, и карьерный, и энергетический. И, конечно, волосы не исключение», — заявила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ни в коем случае нельзя делать стрижку на убывающую луну, подчеркнула ясновидящая.

«Волосы — это наша энергия, которая нам помогает. Если мы стрижемся на убыль, то есть безответственно к этому относимся, то у нас убывают финансы, в отношениях творится непонятно что, утекает здоровье», — пояснила собеседница издания.

Также запрещено делать стрижки в новолуние и полнолуние.

«А после стрижки нужно обязательно попросить у парикмахеров вернуть волосы. Потом необходимо сжечь их. Есть в народе такая примета — если волосы ваши выбросят, и их растащат птицы, то у вас будут постоянные головные боли, можно даже заболеть», — заключила Мишина.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала удачный запуск стартапов в последнюю неделю сентября.