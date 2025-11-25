«Не смывайте мусор в унитаз — это дорого»: эксперт предупредил россиян о скрытых расходах на сантехнику
Эксперт Коняев призвал россиян не смывать мусор в унитаз для экономии на ремонте
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Практика смыва бытовых отходов в унитаз регулярно приводит к дополнительным расходам, связанным с ремонтом и устранением засоров в канализационных системах. Об этом в интервью РИАМО рассказал сантехник Александр Коняев.
Он призвал граждан пересмотреть привычки использования сантехнического оборудования в целях экономии финансовых средств.
По его словам, ключевой проблемой является медленная скорость разложения многих предметов по сравнению с туалетной бумагой. Посторонние объекты способны застревать в трубопроводах, создавая серьезные препятствия для нормального функционирования системы водоснабжения.
Примечательно, что даже туалетную бумагу сантехник не рекомендует смывать в унитаз, поскольку ее накопление может спровоцировать образование засоров.
Нерациональные методы избавления от мусора зачастую требуют экстренного вызова квалифицированного сантехника, что влечет за собой не только непредвиденные финансовые затраты, но и значительные временные неудобства для жильцов.
Следует четко осознавать, что унитаз и сливные отверстия проектировались исключительно для выполнения санитарно-гигиенических функций и абсолютно не приспособлены для утилизации различных видов отходов.
