«Не смывайте мусор в унитаз — это дорого»: эксперт предупредил россиян о скрытых расходах на сантехнику

Практика смыва бытовых отходов в унитаз регулярно приводит к дополнительным расходам, связанным с ремонтом и устранением засоров в канализационных системах. Об этом в интервью РИАМО рассказал сантехник Александр Коняев.

Он призвал граждан пересмотреть привычки использования сантехнического оборудования в целях экономии финансовых средств.

По его словам, ключевой проблемой является медленная скорость разложения многих предметов по сравнению с туалетной бумагой. Посторонние объекты способны застревать в трубопроводах, создавая серьезные препятствия для нормального функционирования системы водоснабжения.

Примечательно, что даже туалетную бумагу сантехник не рекомендует смывать в унитаз, поскольку ее накопление может спровоцировать образование засоров.

Нерациональные методы избавления от мусора зачастую требуют экстренного вызова квалифицированного сантехника, что влечет за собой не только непредвиденные финансовые затраты, но и значительные временные неудобства для жильцов.

Следует четко осознавать, что унитаз и сливные отверстия проектировались исключительно для выполнения санитарно-гигиенических функций и абсолютно не приспособлены для утилизации различных видов отходов.

Ранее ученые выяснили, что вейпы содержат в тысячи раз больше бактерий, чем унитазы.