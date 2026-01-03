Не смывайте за собой: врач объяснила, какой след в унитазе может говорить о раке и воспалениях

Кишечник, как и мозг, посылает четкие сигналы при неполадках, и некоторые из них требуют незамедлительной реакции. Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына объяснила в беседе с REGIONS , какие изменения в работе организма должны стать поводом для срочного обращения к врачу.

Специалист выделила ряд симптомов, которые нельзя игнорировать. Стойкие изменения стула — будь то запоры или диарея, длящиеся неделями, — уже являются тревожным знаком. Особое внимание следует обратить на внешний вид: появление любой крови (алой или темной), слизи, гноя, а также «карандашный» или сильно обесцвеченный стул.

«Работа пищеварительной системы — это сложный механизм, на который влияет множество факторов: от качества еды и стресса до хронических болезней и приема лекарств. Сбой может произойти на любом этапе», — объясняет Светлана Черепицына.

К критическим «красным флагам» врач отнесла необъяснимую потерю веса, сильные нарастающие боли в животе и сочетание высокой температуры с острой болью и рвотой.

По словам гастроэнтеролога, такие симптомы могут указывать на широкий спектр проблем — от воспалительных заболеваний кишечника и дивертикулита до более серьезных состояний. Для точной диагностики могут потребоваться анализы крови и кала, а также инструментальные исследования, такие как колоноскопия или КТ.

Игнорирование этих сигналов способно привести к осложнениям, поэтому своевременный визит к врачу является ключевым для сохранения здоровья.

