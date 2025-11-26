«Не совершайте эту ошибку»: почему нельзя размораживать мясо в горячей воде

Одним из ключевых признаков непригодного к употреблению замороженного мяса является наличие розовой или красноватой жидкости вокруг куска. Об этом говорится в статье Дзен-канала «Едим дома с Юлией Высоцкой».

Эта жидкость представляет собой смесь воды и миоглобина — белка, содержащегося в мышечных тканях. Хотя небольшое количество такой влаги считается нормальным явлением, ее обильное выделение свидетельствует о потенциальной небезопасности продукта.

Особое внимание эксперты уделяют правильной технике размораживания мясных продуктов. Ни в коем случае не следует оставлять мясо для оттаивания на столе при комнатной температуре или помещать в горячую воду.

Единственным безопасным способом считается медленное размораживание на нижней полке холодильника, где поддерживается стабильная низкая температура.

Важно понимать, что процесс заморозки не способен восстановить свежесть продукта, а лишь сохраняет его текущее состояние. Если мясо начало портиться до помещения в морозильную камеру, все процессы разложения не останавливаются, а лишь замедляются, и после размораживания продолжится с повышенной интенсивностью.

Замораживанию следует подвергать только абсолютно свежие мясные продукты, чтобы избежать риска пищевого отравления после их приготовления.

