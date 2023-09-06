«Не стесняйтесь просить повышения»: новолуние сулит россиянам серьезные финансовые перемены

«Для Овна это будет значимое событие в работе. Не стесняйтесь просить повышения, если вы чувствуете, что этого заслуживаете, и вам пора двигаться по карьерной лестнице. Также новолуние затронет Рака. Для них это — огромный подъем, рост навыков, повышение квалификации, которые способствуют прогрессу. Очень полезно подумать о покупке техники, которая поможет в профессиональной деятельности. У Льва произойдут серьезные изменения в карьере, возможен рост дохода», — отметила эзотерик.