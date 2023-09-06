«Не стесняйтесь просить повышения»: новолуние сулит россиянам серьезные финансовые перемены
Фото: [freepik.com]
В сентябре новолуние приходится ровно на середину месяца, и пройдет оно в знаке Девы. Солнце и Луна будут находиться в самом педантичном и ответственном знаке зодиака, что непременно сулит перемены в определенной сфере, рассказала эзотерик и таролог Аделина Панина.
В этот период, по ее словам, важно сосредоточиться на профессиональной деятельности.
«В это новолуние у нас начнется коридор затмений. Это внесет изменения в деловой, финансовой сферах. Возможно, некоторые люди поменяют род деятельности, будут изменения в порядке и образе жизни. Возможно, кому-то захочется структурировать свой график, заняться спортом, попробовать какие-то новые виды деятельности», — рассказала Панина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Но, по словам собеседницы, есть три знака, которых ждут особые перемены.
«Для Овна это будет значимое событие в работе. Не стесняйтесь просить повышения, если вы чувствуете, что этого заслуживаете, и вам пора двигаться по карьерной лестнице. Также новолуние затронет Рака. Для них это — огромный подъем, рост навыков, повышение квалификации, которые способствуют прогрессу. Очень полезно подумать о покупке техники, которая поможет в профессиональной деятельности. У Льва произойдут серьезные изменения в карьере, возможен рост дохода», — отметила эзотерик.
Ранее стало известно, как выявить человека с негативной энергетикой.