«Не стоит перенапрягаться»: врач призвал внимательно отнестись к особому виду активности

На сегодняшний день бег является одним из самых популярных видов спорта. Это простой и доступный способ поддерживать физическую форму.

Однако терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов объяснил, почему интенсивная ходьба намного полезнее для здоровья. По словам специалиста, прогулки пешком помогают предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы и имеют меньше противопоказаний.

«Важно понимать, что перед тем, как заняться любым видом двигательной активности, нужно пройти обследование и посоветоваться со своим врачом. Физические нагрузки важны в любом возрасте, однако не стоит перенапрягаться», – заявил специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пешие прогулки, подчеркнул врач, способствуют нормализации сна и хорошему настроению, благоприятно сказываются на успеваемости и работоспособности людей всех возрастов, укреплении нервной системы и иммунитета. А вот к бегу, как к средству укрепления здоровья, у специалистов отношение неоднозначное.

«Бег полезен, если человек здоров и подготовлен к физическим нагрузкам. Нельзя бегать при проблемах с сердцем, суставами и опорно-двигательным аппаратом. Если есть лишний вес или деформация стоп, то этот вид активности также противопоказан», – пояснил специалист.

Терапевт отметил, что от стоп при беге нагрузка идет на связки и суставы. Если у человека имеются проблемы, они начинают неправильно работать. Это приводит к травмам и изнашиванию суставов. В молодом возрасте это не замечается, так как ресурсы еще есть, но после 26 лет с каждым годом организм теряет запас прочности.

«Если хочется активности, лучше начинать с легких суставных разминок, обычной ходьбы по специальной прорезиненной поверхности или грунту. Асфальт никак не способствует амортизации и сохранению целостности суставов. При беге нужно следить за пульсом, артериальным давлением и состоянием сосудов. Важно подобрать качественную спортивную обувь», –добавил Асанов.

Врач подчеркнул, что использовать можно и домашние тренажеры. Для начала подходят беговая дорожка и эллипс. Однако самой полезной для здоровья остаются прогулки на свежем воздухе.

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