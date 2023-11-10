«Не стоит терять свое время»: выяснилось, можно ли «переделать» вторую половинку под себя

И женщины, и мужчины мечтают встретить идеального партнера. Но, как известно, принцев и принцесс на всех не хватает — приходится выбирать себе спутника жизни из ближайшего окружения. Однако не все готовы принимать человека таким, какой он есть, и начинают переделывать партнера под себя.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала, к чему ведет усовершенствование личности второй половинки. По ее словам, помочь человеку стать лучше — это прекрасно.

«Не всегда попытка переделать партнера ведет к разрыву отношений, это делать можно. Но мы не всегда получаем тот результат, на который мы рассчитывали. А главное — кто даст гарантию, что человек, которого вы изменили, потом захочет с вами остаться?» — сказала Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

И совсем другое дело, когда человека начинают «ломать» под себя, продолжила психолог.

«Если мы говорим о кардинальных изменениях, то это уже тщеславие. Когда один партнер требует у другого кардинально измениться, изменить привычки, образ жизни, то, конечно, второй воспринимает это как насилие. Если не можете любить человека таким, какой он есть, то и не стоит терять свое драгоценное время в отношениях с не устраивающим вас партнером», — заключила собеседница издания.

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