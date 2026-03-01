Не стрельбой, а молитвой: как дагестанские богословы предлагают бороться за мир на Ближнем Востоке

В связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке Муфтият Дагестана выступил с официальным обращением к верующим. Религиозные деятели призвали мусульман усилить молитвы (дуа) о мире и скорейшем прекращении кровопролития, особенно в благословенный месяц Рамадан, когда любое благое деяние многократно увеличивается.

Верующим рекомендовано чаще посещать коллективные намазы, читать Коран и оказывать помощь нуждающимся. В Муфтияте подчеркнули, что искренность и единство верующих усиливают их мольбы и способствуют их принятию Всевышним. Духовные лидеры выразили надежду, что в домах мусульман будут звучать поминания Господа, а в сердцах будет жить вера в лучшее.

